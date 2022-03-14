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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bugün uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Miçotakis'in karantina süresi boyunca evinden çalışacağı belirtildi.

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