Rusya yaptırımların bedelini açıkladı: 300 milyar dolar!
Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusya'ya karşı keskin bir tavır alan Batı ve ABD yaptırım üstüne yaptırım uyguladı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 19. gününe girdi.
Savaşın başlamasının ardından Rusya'ya karşı keskin bir tavır alan başta ABD ve Batı peş peşe yaptırımlar uyguladı.
"300 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ REZERVİ KULLANAMIYORUZ"
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.
Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.
"ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ KATLANARAK ARTACAK"
Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.
Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.
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