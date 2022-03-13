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Sabık ABD Başkanı Barack Obama Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Sabık ABD Başkanı Barack Obama Kovid-19’a yakalandı

Son dakika haberleri... Eski ABD Başkanı Barack Obama, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum." dedi.

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