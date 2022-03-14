Elon Musk'tan Vladimir Putin'e teke tek dövüş daveti! Ukrayna üzerine bahse girdiler
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyarak teke tek dövüşmeye çağırırken bahsin Ukrayna olacağını paylaştı. Musk paylaşımında "Bu kavgayı kabul ediyor musun?" sorusunu Putin'e yöneltti. İşte detaylar...
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu sosyal medyada dile getirdi.
PUTIN'I TEKE TEK DÖVÜŞMEYE ÇAĞIRDI
Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
BU KAVGAYI KABUL EDİYOR MUSUN?
Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal medya hesabından defalarca dile getirmişti.
BÖLGEDE SON DURUM NE?
BM tahminlerine göre, Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere geçiş yaptı.Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi. AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
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