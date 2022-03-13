14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberleri... Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA