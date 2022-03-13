13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rusya’dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geminin 17 Mart tarihinde Mersin Limanı'nda olması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 30 yağ gemisinin durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

17 MART'TA MERSİN'DE OLACAK

Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen ikinci ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.

"GEMİLER TÜRKİYE'YE GELECEK"

Görüşme sonrasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA