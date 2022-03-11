Rusya-Ukrayna savaşında 16. gün | Bölgede tansiyon düşmüyor: Kiev'de siren sesleri! Dnipro kentine hava saldırısı
Türkiye'de bir araya gelen savaşın tarafları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'yeniden görüşme' kararı alırken çatışma bölgesinde ise tansiyon düşmüyor. 200 bin Ukraynalı savaşmak için Avrupa'dan memleketlerine döndü. Kiev'de siren sesleri yükselirken Zelenskiy'nin verdiği son dakika bilgisine dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Diğer yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi. Son olarak da Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. İşte Ukrayna-Rusya savaşı son durum...
İki ülke arasında kalıcı barış için masa kurma çalışmaları devam ederken bir yandan da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden kalıcı bir ateşkes çıkmamasına karşın 'Yeniden görüşme' ve çözüm arayışı kararlılığı masaya damga vurmuştu. Ukrayna'daki işgal noktaları ve çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev'e yönelik tehdit sürerken 200 bin Ukraynalı savaşmak için Avrupa'dan Ukrayna'ya döndü. Kiev'de siren sesleri duyuldu ve Zelenskiy'nin verdiği son dakika bilgisine dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Öte yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi.
İşte Rusya Ukrayna savaşının son dakika gelişmeleri...
08.30: Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
07.56: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Acil uçuşa yasak bölge talebimizi yineliyoruz"
06.56: Kiev'de yeniden siren sesleri yükseliyor.
04.23: 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı.
03.59: Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.
03.51: Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.
01.47: Ukrayna Savunma Bakanlığı, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi.
01.39: Ukrayna'da kimyasal veya diğer kitle imha silahlarının geliştirilmediğini ve ülkedeki laboratuvarların Sovyet döneminden kaldığını ve "sıradan bilim"le uğraştığını belirtti.
00.39: Pentagon, Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.
00.20: ABD'li bir savunma istihbarat yetkilisi, ABD'nin 2005'ten bu yana Savunma Bakanlığı Kooperatif Tehdit Azaltma Programı kapsamında Ukrayna'daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti ancak Rusya'nın ileri sürdüğü üzere ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddetti.
00.15: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de siren sesleri çalıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı diğer gelişmeler
SENATÖRLERDEN BIDEN'A ÇAĞRI
ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatör, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle iş birliği yaparak Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı. ABD Senatosunda görev yapan 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek Ukrayna'ya daha somut savunma yardımı yapması konusunda çağrıda bulundu. Joni Ernst ile Mitt Romney'nin öncülüğünü yaptığı senatörler, mektupta, Biden'ın Ukrayna'ya şu ana dek yapmış olduğu savunma yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu ülkeye acil ihtiyaç duyduğu savaş uçağı gönderme konusunda yönetimin yetersiz kaldığını belirtti. Mektupta, "Ukrayna'ya şu ana dek gönderdiğiniz silahlar konusunda yönetimi takdir ediyoruz fakat savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme konusundaki Polonya'nın opsiyonunu reddetme kararınıza hiçbir şekilde katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.
FACEBOOK'TAN RUSYA KARARI: HAKARET İZİN VERECEK!
Edinilen son dakika bilgisine göre Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.
Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.
PUTİN'E ÖLÜM ÇAĞRISI YAPAN PAYLAŞIMLARA İZİN
Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek. Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.
Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.
UKRAYNA'NIN RUSYA SAVAŞINDA KAYBI ŞİMDİDEN 100 MİLYAR DOLAR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi. Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.
Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi. Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.
ZELENSKİY 2 GÜNDE 100 BİN UKRAYNALI TAHLİYE EDİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.
Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
2 ŞEHİR DAHA TAMAMEN RUSYA KONTROLÜNDE
Sumi, Trostyanets, Krasnopillya, İrpin, Buça, Hostomel, İzyum kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları oluşturduklarını belirten Zelenskiy, "Gün içinde 40 binden fazla kişi, iki gün içinde ise 100 bine yakın kişi tahliye ettik." dedi.
Bölgelere insani yardım yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, Mariupol ile Volnovaha şehirlerinin tamamıyla bloke edildiğini söyledi. Zelenskiy, "Rus askeri birliklerinin ateş etmeye devam etmesine rağmen, Mariupol'a gıda ve ilaç dolu kamyonlardan oluşan bir konvoy gönderme talimatı verdim. Ancak işgalciler, Mariupol sakinleri için hayati öneme sahip koridora tanklarla ateş etti ve bunu bile bile yaptı. Bu bir terördür." diye konuştu.
KİMYASAL SİLAH İDDİASI YALAN
Ukrayna ordusunun kimyasal saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları yalanlayan Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Rusya, Ukrayna'da işlediği suçları propagandayla örtmeye çalışıyor. Bu çok endişelendiriyor. Rusya'nın planlarını öğrenmek istiyorsanız, başkalarını neyle suçladığına bakmalısınız. Bundan defalarca emin olduk."
9 Mart'ta, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığı ve bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirdiği iddiasında bulunmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Liviv kentinde bir araya gelen siviller molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı.
BORIS JOHNSON: PUTİN KARAR VERECEK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirterek, Putin'in şiddeti durdurması ve barışçıl bir müzakerenin başlamasına izin vermesi gerektiğini bildirdi. Johnson, İngiltere'nin şu anda ekonomik yaptırımlarla Putin rejimi ve etrafındakiler üzerinde var olan baskıyı arttırdığının altını çizdi.
200 BİN UKRAYNALI SAVAŞMAK İÇİN DÖNDÜ
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi. Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.
Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.
Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.
Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
100 BİNDEN FAZLASI ORDUYA KATILDI
Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu. Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 bin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.
SAVAŞI KAZANACAĞIZ
Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
BELARUS'A YAPTIRIMLAR...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belarus'un kredi notunu "B3"ten "Ca"ya indirdi, not görünümünü "negatif" olarak korudu. Moody's'den yapılan açıklamada, Belarus'un kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, ülkenin kredi notunun "B3"ten "Ca"ya indirildiği ve kredi notu görünümünün "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.
Not indiriminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısında Belarus'un kredi profilinin zayıflamasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, Belarus'un kilit ekonomik sektörlerinin yaptırımlar tarafından hedef alındığı, bunun ülkenin borcunu ödeme kapasitesini tehlikeye attığı aktarıldı.
Açıklamada, Belarus'un temerrüde düşmesinin giderek daha olası hale geldiğine dikkat çekilerek, ülkenin notunun 4 kademe düşürülmesi ve negatif görünümü sürdürme kararının Batılı ülkelerin Rusya'nın askeri saldırısına verdiği desteğe misilleme olarak Belarus'a uyguladığı son yaptırımların ardından geldiği ifade edildi.
LAVROV'DAN AÇIKLAMALAR
Antalya'da Türkiye'nin arabuluculuğunda Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu açıklamaları yaptı;
- "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart"
- "Putin hiçbir temastan kaçmıyor. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz"
- "Rusya'nın güvenlik konusundaki hassasiyetlerini tehlike altına alan bir durum oluştu Ukrayna'da. Sınırlarımızın güvenliği tehdit ediliyordu"
- "Krizi öyle bir çözeceğiz ki bir daha batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak"
- "Biz bu savaşı hiç istemedik, bu savaşı bitirmek istiyoruz"
KULEBA'DAN AÇIKLAMALAR
Ukrayna Dışişleri Bakanı ise tarihi görüşme sonrası şunları söyledi;
"Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor"
"NOTO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil"
"Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz"
"Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı"
"Ukrayna pes etmeyecek"
"24 saatlik ateşkes en önemli konu, ilerleme olmadı
AB'DEN UKRAYNA'NIN BAŞVURUSUNA DAİR AÇIKLAMA
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın üyelik başvurusunun AB Komisyonunca incelenmesini istediklerini, bunu beklerken ülkenin Avrupa yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdiler.
AB üyesi 27 ülke lideri, dün AB Dönem Başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nda buluştu.
Liderler, gayriresmi zirvenin ilk gün oturumlarının ardından bir araya geldikleri akşam yemeğinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı. Geç saaatlerde basınla paylaşılan bildiride Rusya ve Belarus'un savaşın tüm sorumluluğunu taşıdığı ve tüm suçlardan da sorumlu tutulacağı bildirildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının soruşturma açma kararının memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği bildiride, "Ukrayna'nın nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yardımıyla derhal sağlanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Bildiride Rusya'nın askeri harekatına son vermesi ve tüm güçlerini ve askeri teçhizatını derhal ve koşulsuz olarak Ukrayna'nın tamamından çekmesi ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına tam saygı duyması talebi yinelendi.
SİVİLLERİN UKRAYNA'DAN TAHLİYESİ
AB ve üye devletlerin Ukrayna'ya koordineli siyasi, mali, maddi ve insani destek sağlamaya devam edeceğinin, Rus saldırısı sona erdikten sonra demokratik bir Ukrayna'nın yeniden inşası için destek sağlamaya kararlı olduğunun vurgulandığı bildiride, "Rusya ve Beyaz Rusya üzerindeki baskımızı daha da artırmaya kararlıyız. Önemli yaptırımları kabul ettik ve yeni yaptırımlarla hızla hareket etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.
Bildiride Rusya Ukrayna'daki mağdurlara ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere güvenli ve engelsiz insani erişim sağlamaya ve ayrılmak isteyen sivillerin güvenli geçişine izin vermeye davet edildi.
AVRUPA'YA ÜYELİK BAŞVURULARI
AB Konseyinin hızlı hareket ederek Komisyonu Ukrayna'nın 28 Şubat'ta yaptığı üyelik başvurusuna ilişkin görüşünü sunmaya çağırdığının anımsatıldığı bildiride "Bunu beklerken, gecikmeksizin, Ukrayna'nın Avrupa yolunu izlemesini desteklemek için bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortaklığımızı derinleştireceğiz. Ukrayna, Avrupa ailemize aittir." değerlendirmesi yapıldı.
Bildiride Konseyin Komisyonun Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik başvurusuyla ilgili fikir belirtmesini istediği kaydedildi.
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