Rusya-Ukrayna savaşında 16. gün | Bölgede tansiyon düşmüyor: Kiev’de siren sesleri! Dnipro kentine hava saldırısı

İki ülke arasında kalıcı barış için masa kurma çalışmaları devam ederken bir yandan da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Dün gözlerin Türkiye'ye çevrildiği ve savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden kalıcı bir ateşkes çıkmamasına karşın 'Yeniden görüşme' ve çözüm arayışı kararlılığı masaya damga vurmuştu. Ukrayna'daki işgal noktaları ve çatışma bölgelerinde ise tansiyon düşmüyor. Başkent Kiev'e yönelik tehdit sürerken 200 bin Ukraynalı savaşmak için Avrupa'dan Ukrayna'ya döndü. Kiev'de siren sesleri duyuldu ve Zelenskiy'nin verdiği son dakika bilgisine dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Öte yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi.

İşte Rusya Ukrayna savaşının son dakika gelişmeleri...

08.30: Dnipro kentine hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartman vurulurken bir ayakkabı fabrikası yerle bir oldu. Ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

07.56: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Acil uçuşa yasak bölge talebimizi yineliyoruz"

06.56: Kiev'de yeniden siren sesleri yükseliyor.

04.23: 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı.

03.59: Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

03.51: Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

01.47: Ukrayna Savunma Bakanlığı, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi.

01.39: Ukrayna'da kimyasal veya diğer kitle imha silahlarının geliştirilmediğini ve ülkedeki laboratuvarların Sovyet döneminden kaldığını ve "sıradan bilim"le uğraştığını belirtti.

00.39: Pentagon, Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.

00.20: ABD'li bir savunma istihbarat yetkilisi, ABD'nin 2005'ten bu yana Savunma Bakanlığı Kooperatif Tehdit Azaltma Programı kapsamında Ukrayna'daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptığını belirtti ancak Rusya'nın ileri sürdüğü üzere ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah üretmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

00.15: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de siren sesleri çalıyor.