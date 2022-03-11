Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Putin, "Alkol, deniz mahsulleri ithalatını durduruyoruz. Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Bunlar atacağımız son adımlar değil. Putin'i sert bir şekilde vuracağız dedik. Rus ekonomisini çökertiyoruz. 1 dolar 200 ruble oldu.'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Alkol, deniz mahsulleri ithalatını durduruyoruz. Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Bunlar atacağımız son adımlar değil. Putin'i sert bir şekilde vuracağız dedik. Bu yaptırımların toplamı Rus ekonomisini çökertiyoruz. 1 dolar 200 ruble oldu. Moskova borsası şu an kapalı. Açıldığı an çökecek bunu biliyorlar. Uluslararası topluluklar Rusya'dan çekilmeye devam ediyor.
Ukrayna halkını destekliyoruz. Yaptırımlar Rus ekonomisini çökertiyor.
İnsani yardım son iki haftada 107 milyon dolara yükseldi. Dün akşam bu konuda iki partili harcama onaylandı."
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