Rusya’dan yaptırımlara karşı hamle! Facebook ve Twitter’dan sonra Instagram da yasaklandı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu'nda sınırlandığı bildirildi. Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

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