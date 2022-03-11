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Hindistan'dan 'füze' açıklaması: Yanlışlıkla Pakistan'a attık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Hindistan’dan ’füze’ açıklaması: Yanlışlıkla Pakistan’a attık

Son dakika haberleri... Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'Pakistan'a düşen füzenin teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.

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