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Nikaragua, İspanya'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Nikaragua, İspanya’daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, "iç işlerine müdahale edildiği" gerekçesini göstererek, İspanya'dan büyükelçisini geri çekeceğini duyurdu. "Diplomatik çalışmayı imkansız kılan, sürekli baskı ve müdahaleci tehditler" olduğu bildirildi.

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