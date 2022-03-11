Ukrayna’da aileler cepheye giden askerleri böyle uğurladı

"PES ETMEMEMİZ VE DİĞER ÜLKELERE GİTMEMEMİZ GEREKİYOR, ZAMAN BİRLİK ZAMANI"

Hissettikleriyle ilgili konuşan Radychuk, "Huzursuzluk hissediyorum, içim yanıyor. Ama Tanrı'ya inanıyorum, bu da bana huzur veriyor. Beni yarattı ve bizi terk etmeyecek, bizi çok seviyor. Bunları düşündükçe çok mutlu oluyorum, bunlar bana umut veriyor. Pes etmememiz ve diğer ülkelere gitmememiz gerekiyor. Savaş devam ediyor ve biz hep beraber olmalıyız" diye konuştu.