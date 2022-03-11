Ukrayna'da aileler cepheye giden askerleri böyle uğurladı
Rusya-Ukrayna savaşında 15. güne giriliyor. Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden Ukrayna'nın en batısında bulunan Lviv'e, daha sonra ise Polonya'ya sığınan savaşın mağdurları, Lviv kenti, tarihinin en kalabalık günlerini yaşarken, şehirdeki tarihi tren garı da duygusal senaryolara şahitlik ediyor.
Ülkede yaşanan savaştan kaçanlara moral vermek ve destek olmak için müzik yapan gençlerden, cephe hattına koşanlara birçok kişi Ukrayna için bir şeyler yapma derdinde. Rusya ordusu ile savaşmak için cepheye giden Rostik Slav (19), Lviv Tren İstasyonunda trene binmeden önce SABAH'a konuştu.
"ÜLKEM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM, YAPMAM GEREKİYOR"
Sevgilisiyle duygusal vedalaşma anına şahit olduğumuz Slav, "Ben 19 yaşındayım, ülkem için her şeyi yapacağım, yapmam gerekiyor. Ben onlarla savaşmaktan asla korkmuyorum. Ailem arkamda, bu hep böyleydi. Buradaki askerlerin suratında asla ama asla korku göremezsiniz. Çünkü biz Ukrayna için gidiyoruz" dedi.
"SAVAŞA GİDİYORUM, ÇÜNKÜ ÜLKEMİ VE AİLEMİ KORUMAK ZORUNDAYIM"
Güvenlik gerekçesiyle gittiği bölgeyi söyleyemediğini belirten Slav, "Bu şehrin veya Ukrayna'nın böyle şeylere tanıklık etmesini istemezdim. Şimdi sevdiklerimi geride bırakıp savaşa gidiyorum. Ben korkmuyorum, sadece ailemden ayrılmak çok zoruma gidiyor. Savaşa gidiyorum, çünkü ülkemi, ailemi, arkadaşlarımı ve yakınlarımı korumak zorundayım. Bunu ben yapmazsam, arkadaşım yapmazsa kim yapacak?" ifadelerini kullandı.
"ŞARKI SÖYLEYEREK İNSANLARI RAHATLATMAYA ÇALIŞIYORUM"
Lviv'e 150 kilometre uzaklıkta olan Ternopil'den gelerek gar önünde şarkı söyleyen Olya Radychuk (18), gönüllü olarak Lviv'e geldiğini kaydederek, "Ternopil şimdilik sakin bir yer, o yüzden Lviv'e geldim. Çünkü buradaki insanların yardıma ihtiyacı var. Savaştan kaçan veya bir gün savaşın kendilerine geleceğine inanan gençler ülkeyi terk ediyor, o yüzden bizler kalanlar olarak evsizlere, mültecilere, yemek bulamayanlara yardım etmeliyiz. Şarkı söylemek için buradayım. Söylediğim şarkılarla Tanrı'yı yüceltmek istiyorum. Tüm iyilikler Tanrı'yı yüceltiyor" dedi.
"PES ETMEMEMİZ VE DİĞER ÜLKELERE GİTMEMEMİZ GEREKİYOR, ZAMAN BİRLİK ZAMANI"
Hissettikleriyle ilgili konuşan Radychuk, "Huzursuzluk hissediyorum, içim yanıyor. Ama Tanrı'ya inanıyorum, bu da bana huzur veriyor. Beni yarattı ve bizi terk etmeyecek, bizi çok seviyor. Bunları düşündükçe çok mutlu oluyorum, bunlar bana umut veriyor. Pes etmememiz ve diğer ülkelere gitmememiz gerekiyor. Savaş devam ediyor ve biz hep beraber olmalıyız" diye konuştu.
"ŞARKI SÖYLEYEREK KALBİMDEKİ YANGINI SÖNDÜRMEK İSTİYORUM"
Arkadaşıyla beraber şarkı yaptıklarını belirten Sasha Yurchinko (20) da, Lviv'de yaşadığını söyleyerek, "Arkadaşlarımla beraber yardıma ihtiyacı olanlar için burada toplandık. Kim kötü hissediyorsa, kimin bir sıkıntı varsa ve yemek veya ev bulamıyorlarsa onlara yardım etmek istiyoruz, dua ediyoruz. Onlara şarkı söylüyoruz, çünkü kalbimin içi yanıyor ve ben bu yangını şarkı söyleyerek söndürmeye çalışıyorum. Şu anda elimden gelen sadece bu" şeklinde konuştu.
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