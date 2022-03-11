Beyaz Saray'dan açıklama geldi: ABD, Venezuela'dan petrol alacak mı?
Son dakika haberleri... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." yanıtını verdi. Psaki, merak edilen Venezuela temaslarının petrol ihracatı ile ilgisini de cevapladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.
Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.
Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.
PSAKİ'DEN RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KİMYASAL SİLAH KULLANABİLECEĞİ UYARISI
Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarını reddeden Psaki, "Biyolojik ve kimyasal silah programı olan ülke. Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanmak konusunda sadece kapasitesi yok, bu konuda bir tarihi de var. Bu nedenle dünya, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği olasılığına karşı gözü açık olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna ise, "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz." yanıtını verdi.
VENEZUELA İLE TEMASLARIMIZIN MERKEZİNDE PETROL İHRACATI YOKTU
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmenin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşları olduğun belirten Psaki, "Şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.
Psaki, Venezuela'nın petrol karşılığında mı 2 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığı sorusunu ise "Bu konuda uzun süredir çabalıyorduk. Burada bir takas söz konusu değil." cevabını verdi.
SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİNİN BİDEN İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI
Wall Street Journal gazetesinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Biden ile telefonda görüşmeyi reddettiği iddialarına ilişkin Psaki, "Bu haberler asılsızdır." yanıtını verdi.
Psaki, Biden'ın birkaç hafta önce Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüştüğünü sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?
- Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk programdan gitti mi?
- Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
- CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
- Exxen'e nasıl üye olunur, UEFA paketi ne kadar? Exxenspor üyelik ücreti 2022
- Ankara'da yarın okullar tatil edilecek mi? 11 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika açıklama...
- Emekli maaşlarında artış yaşanıyor! Detaylar belli oldu, fark hesaplara yatacak! Emeklilik dilekçesinde tarih detayı...
- Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı?
- Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
- 11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...