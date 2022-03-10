Son dakika: ABD bütçesi 217 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının şubat ayında federal hükümetin bütçe açığı 217 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 311 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı şubatta, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk azalış gösterdi.