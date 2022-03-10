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Polonya Başbakanı Morawiecki: 6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Polonya Başbakanı Morawiecki: 6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığına değinerek, "6 aya kadar Rus gazına bağımlılık bitecek" dedi.

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