Ukrayna - Rusya gerginliğinde kimyasal silah ikilemi! ABD de denkleme dahil oldu! Provokasyon mu? Gerçek mi?

"PUTIN'IN KAYBETTİĞİ BİR ENFORMASYON SAVAŞI"

Burns, savaşın bir boyutunun da enformasyon savaşı olduğunu kaydederek, "Bu, Putin'in kaybettiği bir enformasyon savaşıdır." yorumunu yaptı.

Rusya'nın "Ukrayna'da kimyasal silah kullanıp kullanamayacağına" ilişkin bir soruya yanıt veren Burns, "(Kimyasal silah kullanımı) Rusya'nın kullandığı taktikler arasındadır. Bu silahları kendi vatandaşlarına karşı kullandılar, Suriye'de kullanılmasını en azından teşvik ettiler; dolayısıyla bu durumu ciddiye alıyoruz." diye konuştu. Burns ayrıca, Ukrayna'nın elinde değil, Rusya'nın elinde kimyasal silahlar olduğunu da dile getirdi.

DNI Direktörü Haines de Ukrayna'nın biyolojik veya nükleer silahlar peşinde olduğuna dair hiçbir delil olmadığını ifade ederek, "Bunlar Rusya'nın dezenformasyonu ve yanıltmasıdır." dedi.