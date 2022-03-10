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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosunda konuşacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosunda konuşacak

İsrail Parlamentosunun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini kabul ettiği bildirildi. Ancak konuşmanın ne zaman yapılacağına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

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