10 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: Moskova Borsası yarın da kapalı kalacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Moskova Borsası yarın da kapalı kalacak

Son dakika haberleri... Moskova Borsası 11 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere yarın da devam edilmeyeceği belirtildi.

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