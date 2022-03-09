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Japonya Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Japonya Ukrayna’ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılan kurşun geçirmez yelek ve kasketler, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya gönderildi. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, söz konusu yardımın "Ukrayna halkıyla dayanışmayı" gösterdiğini dile getirdi.

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