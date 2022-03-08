ABD'den Türkiye ve boğazlar açıklaması! Çok güçlü bir adımdı
ABD'den yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin Rusya - Ukrayna krizinde boğazlar konusundaki tutumu nedeniyle değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada "Türkiye'nin boğazları savaş gemilerine kapatması çok güçlü bir adımdı" denildi.
ÇOK GÜÇLÜ BİR ADIMDI
Açıklamada "Türkiye'nin boğazları savaş gemilerine kapatması çok güçlü bir adımdı" denildi.
RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov konuya ilişkin yaptığı açıklamada ""Türkiye'nin önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi de söylemem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
TÜM ARZULARIMIZIN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ BİR DURUMA GELEBİLİRİZ
Yerhov, Montrö ve boğazların kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek "Hep birlikte tüm çıkarlarımızın, tüm arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
ALMANYA: TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından, "Almanya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri savaş zamanlarında da düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye'nin özellikle bu zor dönemde üstlenmiş olduğu belirleyici rolü takdir etmektedir. Uygulamanın sürdürülmesini sağladığınız için teşekkür ederiz." paylaşımında bulunuldu..
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