ABD’den Türkiye ve boğazlar açıklaması! Çok güçlü bir adımdı

RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov konuya ilişkin yaptığı açıklamada ""Türkiye'nin önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi de söylemem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.