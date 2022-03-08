Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 TIR'ın bölgeye ulaştığı ve 1 TIR'ın ise yolda olduğu duyuruldu. 23 insani yardım TIR'ında toplamda; 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık, çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi bulunuyordu.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulaştığı, 1 TIR'ın ise yolda olduğunu açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Türk halkının gönderdiği yardımların, Ukrayna halkı ile bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan ve 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulaştığı,1 TIR'ın ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım TIR'ında toplamda; 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık, çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor. Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetleri yürütmek üzere ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan 3 araç ve 10 personel, 4 Mart 2022 tarihinde Ukrayna- Romanya Siret noktasına (sınır kapısı) ulaştı ve çalışmalarına başladı. AFAD– AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR'ın daha, yarın ülkemizden Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etmesi planlanıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
- Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify hesabıma neden giriş yapamıyorum? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?
- Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...
- Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...
- EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak
- SGK'ya başvuru yapan yararlanabiliyor! Flaş detay belli oldu, 1800 gün primle emeklilik! Borçlanma imkanı, 10 yıl sigortalı...
- Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
- ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
- EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?