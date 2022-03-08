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ABD'nin petrol ambargosunun sonuçları ne olacak? Rusya nasıl etkilenecek? Dünya genelinde petrol fiyatları tırmanabilir!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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ABD’nin petrol ambargosunun sonuçları ne olacak? Rusya nasıl etkilenecek? Dünya genelinde petrol fiyatları tırmanabilir!

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklamasının ardından bu gelişmenin dünyayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. ABD ve İngiltere'nin aldığı yaptırım kararı Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü etkileyecek. Avrupa'nın da ABD'nin ambargo kararına destek vermesi durumunda petrol fiyatlarının tırmanacağı belirtiliyor. Peki ABD'nin Rusya yaptırımı ne ifade ediyor? İşte detaylar...

ABD ve Birleşik Krallık'ın ambargo kararı Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü etkileyecek.

AMBARGO NASIL ETKİLEYECEK?

ABD ve Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi.

TOPLAMDA YÜZDE 3 CİVARINDA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 10,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 7,8 milyon varilini ham petrol oluşturuyor.

Geçen yıl ham petrol ve petrol ürünleri ihracatından yaklaşık 180 milyar dolar gelir elde eden Rusya, toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 1,5'ini Birleşik Krallık'a, yüzde 1,3'ünü ise ABD'ye yapıyor.

Böylece, ABD ve Birleşik Krallık'ın açıkladığı ambargo kararı, Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 2,8'ini kapsayacak.

PETROL FİYATLARI TIRMANABİLİR

Bu nedenle ambargo kararının petrol fiyatlarındaki etkisinin sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Avrupa'nın da petrol ambargosu uygulaması durumunda petrol fiyatlarının tırmanacağı tahmin ediliyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 40'I AVRUPA'YA

Brent petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan 8 Mart'a kadar 96,6 dolar seviyesinden yüzde 37,6 artışla yüzde 133 doları gördü.

Rusya toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa'ya yapıyor.

ABD'NİN PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATININ YÜZDE 9'U RUSYA'DAN

ABD'nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 9, Birleşik Krallık'ın ithalatında ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

TankerTrackers.com verilerine göre, ABD'nin Rusya'dan en son sipariş ettiği petrol kargolarının değeri 600 milyon dolar seviyesindeydi.

ABD, Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Rusya'dan petrol ithalatını sıfırladı.

ABD, Rus petrolüne ambargo ihtimalini gündeme getirmesinden bu yana hali hazırda yaptırım uyguladığı Venezuela ile uzun bir aradan sonra resmi temasları başlattı.

Öte yandan, Rus petrolüne yönelik yasağın, ABD'de galon başına 4 doların üzerine çıkan benzin fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceği yönelik eleştiriler de dile getiriliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin Rus petrolünü ilk etapta farklı ülkelerden tedarik edebileceği, orta vadede ise üretimiyle ikame edebileceği öngörülüyor.

BRENT PETROL ZİRVEYİ GÖRDÜ

Söz konusu kararın ardından gün içerisinde en düşük 125 doları gören brent petrol fiyatı, 133 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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