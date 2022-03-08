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Rusya - Ukrayna krizine Polonya'da katılıyor! Rus yapımı uçakları ABD üzerinde Ukrayna'ya vermeye hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Rusya - Ukrayna krizine Polonya’da katılıyor! Rus yapımı uçakları ABD üzerinde Ukrayna’ya vermeye hazırız

Polonya tarafından yapılan açıklamada ordu envanterindeki Rus yapımı tüm MİG-29 uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya’nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

POLONYA'DAN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ÜCRETSİZ OLARAK UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ

Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.

DİĞER ÜLKELERE DE ÇAĞRI

Açıklamada, ABD'den bu adıma karşılık kendilerine benzer operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçakları tedarik etmesini talep edilirken, söz konusu uçakların satın alma koşullarını derhal kabul etmeye hazır olduklarını kaydedildi. Açıklamada, Polonya hükümetinin NATO'nun MİG-29 uçaklara sahip diğer devletlerini de benzer şekilde davranmaya çağırdığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu uçakları Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti.

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