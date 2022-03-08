Rusya - Ukrayna krizine Polonya'da katılıyor! Rus yapımı uçakları ABD üzerinde Ukrayna'ya vermeye hazırız
Polonya tarafından yapılan açıklamada ordu envanterindeki Rus yapımı tüm MİG-29 uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya’nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.
Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.
POLONYA'DAN YAZILI AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
ÜCRETSİZ OLARAK UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ
Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.
DİĞER ÜLKELERE DE ÇAĞRI
Açıklamada, ABD'den bu adıma karşılık kendilerine benzer operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçakları tedarik etmesini talep edilirken, söz konusu uçakların satın alma koşullarını derhal kabul etmeye hazır olduklarını kaydedildi. Açıklamada, Polonya hükümetinin NATO'nun MİG-29 uçaklara sahip diğer devletlerini de benzer şekilde davranmaya çağırdığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu uçakları Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?
- Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
- Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
- Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify hesabıma neden giriş yapamıyorum? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?
- Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...
- Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...
- EK ZAM, EYT, 3600 EK GÖSTERGE, KADRO! Açıklama geldi, detaylar belli oluyor! Maaşlarda değişim yaşanacak
- SGK'ya başvuru yapan yararlanabiliyor! Flaş detay belli oldu, 1800 gün primle emeklilik! Borçlanma imkanı, 10 yıl sigortalı...
- Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....