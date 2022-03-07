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Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Fiji’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberine göre: Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde bugün 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fiji Adaları'nın güney açıklarında meydana gelen ve yaklaşık 581 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yarattı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Fiji Adaları'nın güney açıklarındaki 6,1 büyüklüğündeki deprem, 581,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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