Azerbaycan’dan Rusya’ya Dağlık Karabağ tepkisi









"DAĞLIK KARABAĞ İFADESİNİN KULLANILMASINA SON VERİLMELİ"

Söz konusu açıklamada, bu tür açıklamaların Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar verebileceği ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında gerilimi tırmandırabileceği belirtilerek, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'na Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari-bölge birimleri adı altında ülkemizin egemen topraklarına bu ifadenin kullanılmasına son verme çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

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