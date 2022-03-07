Türkiye’nin çok önemli bir rolü var! İtalya’dan Rusya - Ukrayna görüşmeleri için flaş açıklama

TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR

Di Maio, Rusya Devlet Başkanı Putin'i masaya çekmek için Rus ekonomisini yaptırımlarla etkilemeye ve "kahramanca" olarak nitelediği Ukrayna halkının direnişini desteklemeye devam etmek gerektiğini belirtti.

Ayrıca bu krize çözüm bulmak için uluslararası aktörlerin dahil olması gerektiğini vurgulayan Di Maio, "Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Gördüğünüz üzere Ukraynalı ve Rus bakanların ilerleyen günlerde Antalya'daki forum kapsamında bir araya geleceklerini açıkladılar. Çin'in de önemli bir rolü var. Onlar da çözüm bulmak için müsait olduklarını açıkladılar. AB de (Fransa) Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron da AB Dönem Başkanı olarak bugünlerde pek çok kez Putin ile görüşüyor arabuluculuk için." ifadelerini kullandı.