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Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

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