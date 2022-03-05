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Zelenskiy ABD'den ne talep etti? Savaş uçakları verilecek mi? 10 milyar dolarlık paket!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Zelenskiy ABD’den ne talep etti? Savaş uçakları verilecek mi? 10 milyar dolarlık paket!

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD'den savunma desteği ve uçak talebinde bulunduğunu ifade etti. Ukrayna'da uçaklara ihtiyacın had safhada olduğunu söyleyen Schumer, Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini de ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.

UÇAK GÖNDERİN

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

İHTİYAÇLARI HAD SAFHADA

Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

10 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

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