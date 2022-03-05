Zelenskiy ABD’den ne talep etti? Savaş uçakları verilecek mi? 10 milyar dolarlık paket!

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.