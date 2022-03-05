Zelenskiy ABD'den ne talep etti? Savaş uçakları verilecek mi? 10 milyar dolarlık paket!
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD'den savunma desteği ve uçak talebinde bulunduğunu ifade etti. Ukrayna'da uçaklara ihtiyacın had safhada olduğunu söyleyen Schumer, Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini de ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.
UÇAK GÖNDERİN
Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.
İHTİYAÇLARI HAD SAFHADA
Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
10 MİLYAR DOLARLIK PAKET
Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.
Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!