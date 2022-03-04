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Meksika'da turist otobüsünde 101 kaçak göçmen yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Meksika’da turist otobüsünde 101 kaçak göçmen yakalandı

ABD sınırına ulaşmak amacıyla turist otobüsüyle seyahat eden 101 kaçak göçmen, polis kontrolü sırasında yakalandı. Yakalanan kaçakların arasında refakatçisi bulunmayan 7 çocuğun da olduğunu aktaran Ulusal Göç Enstitüsü, göçmenlerin Küba, Guatemala, Nikaragua ve Venezuela uyruklu olduğunu kaydetti.

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