Son dakika: Rus tanklarındaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamları ortaya çıktı! Ukrayna'ya giren her araca yazdılar
Son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başladığı günden beri en çok merak edilen konulardan biri Rus tanklarının ve askeri araçların üzerinde görülen harfler oldu. Günlerdir hakkında çeşitli teoriler ortaya atılan konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, Tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.
Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.
Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
Sosyal medyada yayılan ve haber sitelerine bile konu olan teoriler bunula da sınırlı kalmadı. Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu.
Açıklamalarda olası bir işgalde Rus uçaklarının hava hakimiyetine sahip olacağı ve bu işaretleme ile kendi birlikleri ile Ukrayna kuvvetlerini ayırt edebileceklerinin altı da çizilmişti.
FARKLI TEORİLER ORTAYA ATILDI
Araçların video görüntülerinde harfler ya kendi başına ya da beyaz bir üçgen, kare veya daire içine alınmış olarak görülüyordu. Her iki tarafında iki çizgi bulunan beyaz bir üçgen, kırmızı üçgenler, beyaz daireler, beyaz üçgenler ve beyaz eğik çizgiler gibi diğer semboller de bazı araçlarda görüldü.
Üstelik bu işaretler sadece tanklarda değil, aynı zamanda kamyonlarda ve amfibi araçlarda vardı.
En akla yatan teori bunların Rusya'nın kendi füzelerinden ya da bombalarından korunmak yani 'dost ateşini' engellemek için çizildiğiydi. Bazı yorumcular ise Z ya da V harflerinin bu araçlara girecekleri bölgeler belli oldun diye, bu yerleri temsilen çizildiğini iddia ediyordu.
Ukrayna ve Rus ordusunun benzer askeri araçlara sahip olduğuna dikkat çeken askeri kaynaklar, Rusya'nın bu adım kendi araçlarını belirlemek için kullandığını söylemişti.
Öne çıkan teorilerden bir tanesi de savaşta birlikte hareket eden Rusya ve Belarus araçlarını ayırmak için böyle bir yola başvurulduğuydu. Belarus ne kadar inkar etse de Rusya'ya askeri araç ve saldırılar için destek sağlıyor ve bu da Belarus'tan gelen birliklere "V", Rus anavatanından gelen birliklere de "Z" işareti konulduğunu akla getiriyordu.
SAVAŞTAN ÖNCE DE YAPMIŞLAR
2021 yılının nisan ayında manşetlere yansıyan bir başka haber de savaş başladıktan sonra bir kez daha gündeme geldi. O günlerde Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizi gündemdeydi ve Rusya'nın bölgeye askeri yığınak yapması sonrası bölgedeki tansiyon yükselmişti.
ABD Başkanı Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde Rusya'dan gelen hamleyle sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görülmüştü.
O tarihte de 'Savaş boyası' olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor yorumları yapılmıştı.
Başka bir teoriye göre de Rusya, sınırdaki tanklarına 'savaş boyası' sürerek ABD'ye ve Ukrayna'ya 'savaşa hazırız' mesajı vererek meydan okuyordu. Bunun gerçekliği ise olayın üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden patlayan savaşla kanıtlanmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre toprağa ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınacak?
- Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı?
- YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?
- The Batman ne zaman vizyona girecek? The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir?
- Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş! Bir döneme damga vurmuştu
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
- EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?
- Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Ankara yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
- Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?
- Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu