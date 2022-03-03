03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Son dakika: Rus hava saldırısında Ukrayna'nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Rus hava saldırısında Ukrayna’nın Çernigiv kentinde 33 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA