03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: Moldova'dan AB'ye üyelik başvurusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Moldova’dan AB’ye üyelik başvurusu

Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için bildiri imzaladı.

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