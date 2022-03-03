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Son dakika: Macron'dan cumhurbaşkanlığı kararı | Emmanuel Macron kimdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Macron’dan cumhurbaşkanlığı kararı | Emmanuel Macron kimdir?

Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu duyurdu. Peki, Emmanuel Macron kimdir? İşte Emmanuel Macron'un siyasi kariyeri…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için yeniden aday olduğunu duyurdu.

Macron, Fransız halkına hitaben yazdığı ve yerel gazetelerde yayımlanan mektupta, ülkesinin son 5 yılda birçok zorluktan geçtiğini ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Henüz her şeyi başaramadıklarını ifade eden Macron, çocukların Fransa'sını inşa etmek istediğini kaydetti.

Macron, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olduğunu ifade etti.

Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı.

Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.

Bugüne kadar henüz açıklamasa da Macron'un Fransız kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı bugüne kadar erteleyen Macron, adaylığı için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden gerekli 500 imzayı toplamıştı.

Adayların Anayasa Mahkemesine resmi başvurusu için yarın yerel saatle 18.00'e kadar süresi bulunuyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

EMMANUEL MACRON KİMDİR?

21 Aralık 1977 tarihinde Fransa'nın Amiens şehrinde dünyaya gelen Emmanuel Macron, 12 yaşında kendi isteğiyle Katolik vaftiz olmuştur.

Lisans eğitimini Paris Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamlayan Macron, mezun olduktan sonra üniversitede asistan olarak kalmış ve ünlü Fransız Filozof Paul Ricoeur'un "La Mémoire, l'histoire, l'oubli" (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının hazırlık sürecinde de asistanlık yapmıştır.

2002 ve 2004 yılları arasında üst düzel devlet memurluğuna giriş için eğitim veren Ulusal İdare Okulu'nda eğitim alan Macron, bu dönemde Fransa'nın Nijerya Büyükelçiliği'nde de staj yapmıştır.

Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra da Fransa Ekonomi Bakanlığı'nda Maliye Müfettişi göreviyle çalışmaya başlamıştır.

Akademik eğitimine Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde devam eden Emmanuel Macron, 2011 yılında ise Kamu İşeri alanında lisansüstü diplomasını almıştır.

EMMANUEL MACRON'UN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi hayatına Yurttaşlar Hareketi (MDC) adı verilen örgüte katılarak başlayan Macron, henüz 24 yaşındayken Sosyalist Partisi'ne katılmıştır.

15 Mayıs 2012 tarihinde François Hollande'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine gelen Emmanuel Macron, 2014 yılına kadar bu görevine devam etmiştir. II. Manuel Valls Hükümetinde ise kabineye girerek Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanlığı görevini yürütmüştür.

30 Ağustos 2016 tarihinde hükümetteki görevlerinden istifa eden Emmanuel Macron, daha sonra oluşturduğu En Marche! hareketiyle de 2017 yılında gerçekleşecek seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

Emmanuel Macron, gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamasına kalarak 7 Mayıs 2017 tarihinde Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Fransa Cumhurbaşkanlığı görevine halen devam etmekte olan Emmanuel Macron, 2007 yılında Brigitte Macron ile evlenmiştir.

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