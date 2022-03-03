Son dakika: Macron’dan cumhurbaşkanlığı kararı | Emmanuel Macron kimdir?

Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı.

Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.

Bugüne kadar henüz açıklamasa da Macron'un Fransız kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı bugüne kadar erteleyen Macron, adaylığı için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden gerekli 500 imzayı toplamıştı.

Adayların Anayasa Mahkemesine resmi başvurusu için yarın yerel saatle 18.00'e kadar süresi bulunuyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

EMMANUEL MACRON KİMDİR?



21 Aralık 1977 tarihinde Fransa'nın Amiens şehrinde dünyaya gelen Emmanuel Macron, 12 yaşında kendi isteğiyle Katolik vaftiz olmuştur.