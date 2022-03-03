ABD eski Başkanı Donald Trump için "komplo" iddiası | ABD'deki Kongre baskınında neler yaşandı?
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının kesinleşmesini önlemeye çalışarak "komplo" suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. Peki, ABD'deki Kongre baskınında neler yaşandı? İşte detaylar...
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile seçim sonuçlarının değiştirilmesi konusunda plan kurduğu iddia edilen Avukat John Eastman'ın, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile seçim sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu öncesi görüştüğü belirtildi.
Trump ve Eastman'ın, Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki 2020 Seçimleri sertifikasyon oturumunu yöneten Pence'i, seçim sonuçlarının resmileşmemesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, oturumun 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yarıda kaldığına işaret edildi.
Açıklamada, "Komitenin, Trump ve seçim kampanya ekibinin komplo suçu işlemiş olduğu sonucuna ulaşmak için bazı temel nedenleri vardır." ifadesine yer verildi.
6 OCAK ABD KONGRE BASKININDA NELER YAŞANDI?
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Isparta ve Afyon'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Afyon ve Isparta'da okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
- 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Artvin, Rize, Sivas, Kars, Ardahan...
- Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?
- Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...
- Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Bolu'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Konya'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anadolu Efes FB maçı ne zaman, saat kaçta?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre toprağa ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınacak?
- Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği bu hafta yatar mı?
- YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?