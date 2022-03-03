Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş açıklamalar

Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.

Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz."