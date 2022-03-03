Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Putin, Ukrayna'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia ederken, ''Eşit şartlarda müzakere edilirse tüm sorunlar çözülecektir.'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Eşit şartlarda müzakere edilirse tüm sorunlar çözülecektir. Sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar.
"Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor.
''BİZİ NÜKLEER SİLAHLA TEHDİT EDİYORLAR''
Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.
Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.
Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz."
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