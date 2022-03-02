02 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip ErdoğanÜrdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

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