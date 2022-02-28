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Meksika'da cenaze töreninde silahlı saldırı: 17 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Meksika’da cenaze töreninde silahlı saldırı: 17 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, cenaze törenini basan silahlı saldırganlar 17 kişiyi öldürdü. Eyalet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayın iki çete arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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