Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2012 tarihinde istifa eden Nikolay Makarov'un yerine Albay General Valery Gerasimov'u Genelkurmay Başkanlığı'na atamıştı. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası son dakika gelişmeleri yaşanırken, Putin'in Gerasimov'u görevden aldığı iddia edildi. Peki, Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında?
Valeri Gerasimov kimdir, kaç yaşında? Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevden alındığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Gerasimov hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? İşte Valeri Gerasimov hakkında merak edilenler...
VALERI GERASIMOV KİMDİR?
Valeri Vasilyeviç Gerasimov, 8 Eylül 1955 tarihinde Rusya'ya bağlı Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü tamamladı. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının akabinde, çeşitli görevler yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır.
Bir dönem Almanya'da çalıştı. Daha sonra üniversite bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı, Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanlığı yaptı.
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