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Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?

Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2012 tarihinde istifa eden Nikolay Makarov'un yerine Albay General Valery Gerasimov'u Genelkurmay Başkanlığı'na atamıştı. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası son dakika gelişmeleri yaşanırken, Putin'in Gerasimov'u görevden aldığı iddia edildi. Peki, Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında?

Valeri Gerasimov kimdir, kaç yaşında? Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevden alındığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Gerasimov hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? İşte Valeri Gerasimov hakkında merak edilenler...

VALERI GERASIMOV KİMDİR?

Valeri Vasilyeviç Gerasimov, 8 Eylül 1955 tarihinde Rusya'ya bağlı Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da dünyaya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı olarak göreve atandı.

Valeri Gerasimov hakkında internette bilgi bulunmuyor.

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952'de Leningrad'de dünyaya geldi. Annesinin adı Maria Ivanovna Shelomova, babasının adı Vladimir Spiridonoviç'tir. Dedesi ise Sovyetler Birliği kurucusunun aşçısıdır.

İlk ve orta öğrenimin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü tamamladı. Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının akabinde, çeşitli görevler yaptı. Asıl mesleği avukatlıktır.

Bir dönem Almanya'da çalıştı. Daha sonra üniversite bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı, Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanlığı yaptı.

SİYASİ HAYATI

Siyasete, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile başladı. Uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasetin içinde yer aldı.

Birleşik Rusya Partisi'nden 1999-2000 arasında Başbakanlık yaptı.

2000-2008 arasında Rusya Devlet Başkanlığı yapan Putin, 2008-2012 arasında da yeniden Başbakanlık yaptı. Başbakanlığa devam ettiği bu dönemde Birleşik Rusya'nın Genel Başkanlığı da yaptı.

2012'de yapılan seçim sonucuna göre, Putin, 3. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.

PUTİN'İN EŞİ

Vladimir Putin, 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile dünya evine girdi. Bu evliğinden 3 çocuğu vardır.

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