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THY'den Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Türkiye'ye dönecek vatandaşlara özel tarife: En fazla 220 dolar ödenecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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THY’den Ukrayna’nın komşu ülkelerinden Türkiye’ye dönecek vatandaşlara özel tarife: En fazla 220 dolar ödenecek

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' tarifesi uygulanacağını paylaştı. Karara göre bilet fiyatları en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlenecek.

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