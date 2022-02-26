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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 9 obüs vermek isteyen Estonya'ya onay

Son dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 9 obüs vermek isteyen Estonya'ya onay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Son dakika: Almanya’dan Ukrayna’ya 9 obüs vermek isteyen Estonya’ya onay

Son dakika haberleri... Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan "D30" tipi 9 obüsün ve mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.

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