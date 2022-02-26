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Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Son dakika haberleri... Romanya'dan Rus uçaklarına yönelik flaş bir karar geldi. Romanya, hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığını açıkladı.

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