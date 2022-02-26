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Ey Türk insanı inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Ey Türk insanı inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde...

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada elçilik binasına vatandaşların getirdiği insani yardım malzemelerine ilişkin " “Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli." ifadeleri kullanıldı.

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