Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi toplantısında sert tartışma: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek

"BU TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETMEMELİSİNİZ"

Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz." diye seslendi.