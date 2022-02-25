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Ukraynalı çocuktan duygulandıran mesaj! Putin'e böyle seslendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Ukraynalı çocuktan duygulandıran mesaj! Putin’e böyle seslendi

Son dakika haberleri... Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi. Görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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