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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Rusya'ya destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi’den Rusya’ya destek

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO genişlemesinin bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliği için bir tehdit olduğunu savundu.

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