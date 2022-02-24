SON DAKİKA! Vladimir Putin duyurdu! Donbas'a askeri harekat başladı
SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu arada Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 'Ukrayna topraklarını işgal etme nitetimiz yok' diyen Putin, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söylerken, Ukrayna askerlerinden acilen silahlarını bırakma ve evlerine dönmelerini istedi.
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyulurken, başkent Kiev'de de büyük patlamalar meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
RUS TANKLARI DONBAS'TA
Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü. Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.
200'DEN FAZLA ARAÇLIK KONVOY
200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti. Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.
PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.
Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.
DONBAS'TA 1710 ATEŞKES İHLALİ OLDU
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.
Misyonun yayımladığı raporda, 22 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 345'i patlama olmak üzere 528 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktarılırken, bölgede bir önceki gün 703 ihlalin olduğu bilgisine yer verildi.
İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Horlivka ve Şirokine bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.
Luhansk bölgesinde ise 1075 patlama olmak üzere 1182 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Kadiyivka, Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölgede bir önceki gün 1224 ihlalin yapılmış olduğu hatırlatıldı.
- DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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