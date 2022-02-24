SON DAKİKA! Vladimir Putin duyurdu! Donbas’a askeri harekat başladı

DONBAS'TA 1710 ATEŞKES İHLALİ OLDU

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

Misyonun yayımladığı raporda, 22 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 345'i patlama olmak üzere 528 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktarılırken, bölgede bir önceki gün 703 ihlalin olduğu bilgisine yer verildi.

İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Horlivka ve Şirokine bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Luhansk bölgesinde ise 1075 patlama olmak üzere 1182 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Kadiyivka, Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölgede bir önceki gün 1224 ihlalin yapılmış olduğu hatırlatıldı.