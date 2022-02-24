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Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa’da gaz tedarikinde büyük endişe

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış yaşandı. Yaşanan kriz ardından gaz tedarikine yönelik endişeler ciddi anlamda arttı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 60'dan fazla artış kaydetti.

144 AVROYU GÖRDÜ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.40'da 144 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.

GAZ TEDARİĞİNDE BÜYÜK ENDİŞE

İngiltere'de vadeli kontratlarda da artış yüzde 60'ın üzerine çıktı. Doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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