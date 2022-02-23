Rusya-Ukrayna krizi sonrası ABD'den "Baltık" kararı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya’nın Ukrayna’daki adımları üzerine, çeşitli Avrupa ülkelerinde konuşlu ABD kuvvetlerinden bir kısmını Baltık ülkelerine ve Polonya’ya kaydıracağını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki bazı güçleri Baltık bölgesine kaydıracaklarını açıklamasının ardından Pentagon'dan bu açıklamayı detaylandıran bir bilgi notu geldi.
Gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Hava ve kara kuvvetlerinden oluşan bu güçler, önümüzdeki günlerde ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Operasyon Alanı içinde NATO'nun kuzeydoğu ve güneydoğu kanatlarına hareket edecek ve bu hafta içinde yerlerine yerleşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Yetkili, bu kuvvetin detaylarına da değinerek, şu bilgileri paylaştı:
"İtalya'dan Baltık bölgesine yaklaşık 800 kişilik bir piyade taburu görev gücü kaydırılacak. Almanya'dan NATO'nun doğu kanadındaki çeşitli operasyon noktalarına 8 adede kadar F-35 uçağı gönderilecek. Almanya'dan Baltık bölgesine 20 AH-64 helikopterinden oluşan bir hava taarruz taburu ve Yunanistan'dan 12 AH-64 helikopterinden oluşan hava taarruz görev gücü Polonya'ya hareket edecek. Bu ilave personel, NATO müttefiklerimize güvence vermek, NATO üye devletlerine karşı olası herhangi bir saldırganlığı caydırmak ve ev sahibi ülke güçlerini eğitmek için yeniden konumlandırılıyor."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıdıklarını açıklamıştı.
Putin aynı zamanda Rus ordusunun da bu bölgelere konuşlanması talimatı vermişti.
Putin'in bu açıklamasına karşılık Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımlar getiren Biden, ABD'nin Avrupa'da konuşlu bir kısım askerlerini de NATO'nun doğu kanadına kaydıracaklarını belirtmişti.
Biden, bu gücün Rusya ile çatışmaya girme amacıyla kaydırılmayacağını ve sadece NATO müttefiklerine güvence vermek için gönderildiğini ifade etmişti.
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