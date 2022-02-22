Rusya-Ukrayna savaşında mülteci bilmecesi! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.