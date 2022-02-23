Washington DC’de kamyoncu alarmı: 700 Ulusal Muhafız görevlendirildi

Pentagon, askerlerin ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen gösteriler sırasında trafik kontrolüne yardımcı olmak için kullanılacağını belirterek, Washington DC'deki 400 personele, diğer eyaletlerden 300 personelin katılacağı aktarıldı.

Pentagon, güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşımayacağını, kolluk kuvvetleri veya iç gözetim faaliyetlerinde yer almayacaklarını ifade etti.

KANADA'DA KONVOY PROTESTOLARI

Kanada`da Covid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan kamyon konvoyları haftalarca, Kanada-ABD sınırındaki en yoğun geçişleri ve Başkent Ottawa'daki sokakları kapatmıştı. Konvoylar, özellikle pandemi nedeniyle hükümetin getirdiği maske ve aşı olma zorunlulukları gibi ağır kısıtlamaları protesto etmişti.